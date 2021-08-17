Haber Giriş: 17 Ağustos 2021 Salı 16:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mardin'de çalıntı motosikletlere el kondu
Mardin’in Derik ilçesinde jandarmanın yaptığı denetimler sırasında çalıntı olduğu tespit edilen 11 motosiklete el konuldu, motosikletlerin sürücüleri gözaltına alındı.
Derik İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri, yaptığı denetimlerde plakası olmayan ve şasi numaraları silinmiş 11 motosiklete el koydu.
Motosikletlerin çalıntı olduğunu belirleyen ekipler, 11 motosiklet sürücüsünü gözaltına aldı.
Etiketler: Hırsızlık Jandarma Genel Komutanlığı
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