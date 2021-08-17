Derik İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri, yaptığı denetimlerde plakası olmayan ve şasi numaraları silinmiş 11 motosiklete el koydu.

Motosikletlerin çalıntı olduğunu belirleyen ekipler, 11 motosiklet sürücüsünü gözaltına aldı.