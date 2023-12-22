Çok Bulutlu 5.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 22.12.2023 00:22

Mardin’de akaryakıt yüklü tırın tekerlekleri alev aldı: 2 yaralı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde seyir halindeki akaryakıt yüklü tırın tekerlekleri yandı. Durumu fark edince tırı emniyet şeridine çekerek, kupayı ayıran sürücü ile yanındaki kişi, alevlere müdahale sırasında yaralandı.

Mardin’de akaryakıt yüklü tırın tekerlekleri alev aldı: 2 yaralı

Akşam saatlerinde Nusaybin ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi mevkisinde uluslararası İpekyolu üzerinde meydana gelen olayda Nusaybin ilçesinden Kızıltepe ilçesi yönüne giden Aydın Ş. idaresindeki akaryakıt yüklü tırın tekerlekleri, seyir halindeyken alev aldı.

Alevleri fark eden sürücü, TIR’ı sağa çekerek kupa kısmını ayırdı. Sürücü Aydın Ş. ile yanındaki ismi öğrenilemeyen bir kişi, yangına müdahale ettiği sırada ellerinden yaralandı.

İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin köpüklü suyla müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 

ETİKETLER
Mardin
Sıradaki Haber
Antalya açıklarında 14 düzensiz göçmen kurtarıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
02:01
Bakan Işıkhan: Herkesin mutabık kaldığı bir ücret seviyesi olmasını ümit ediyoruz
01:33
ABD, BMGK'nin Gazze'ye ilişkin karar tasarıları üzerinde "aktif olarak" çalıştıklarını öne sürdü
00:52
Bahçelievler'de ambulans ve İETT otobüsü kaza yaptı
00:41
Antalya-Konya kara yolu kar nedeniyle tır ve kamyon geçişine kapatıldı
00:29
İsrail Gazze kentinde hükümete ait kurumların ve onlarca binanın olduğu bölgeyi yıktı
00:21
Antalya açıklarında 14 düzensiz göçmen kurtarıldı
Van Gölü'nde gün batımı
Van Gölü'nde gün batımı
FOTO FOKUS
Hatay'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Hatay'da 4,1 büyüklüğünde deprem
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ