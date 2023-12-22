Mardin’de akaryakıt yüklü tırın tekerlekleri alev aldı: 2 yaralı

Akşam saatlerinde Nusaybin ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi mevkisinde uluslararası İpekyolu üzerinde meydana gelen olayda Nusaybin ilçesinden Kızıltepe ilçesi yönüne giden Aydın Ş. idaresindeki akaryakıt yüklü tırın tekerlekleri, seyir halindeyken alev aldı.

Alevleri fark eden sürücü, TIR’ı sağa çekerek kupa kısmını ayırdı. Sürücü Aydın Ş. ile yanındaki ismi öğrenilemeyen bir kişi, yangına müdahale ettiği sırada ellerinden yaralandı.

İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin köpüklü suyla müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.