Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma 15:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mardin'de 6 dilencinin üzerinden 4 bin 295 lira çıktı
[Fotograf: AA]
Mardin'de zabıta ekipleri dilencilere yönelik uygulama gerçekleştirdi. Vatandaşların duygularını istismar ederek dilenenlere yönelik yapılan denetimde, 6 kişi üzerinde 4 bin 295 lira ele geçirdi.
Zabıta ekipleri, belediyenin yetki ve sorumluluğunda bulunan alanlarda, vatandaşların duygularını istismar ederek dilencilik yapanlara yönelik denetim gerçekleştirdi.
Denetimde, farklı alanlarda dilencilik yaptığı tespit edilen 6 kişinin yapılan üst aramasında 4 bin 295 lira çıktı.
Paralara mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konulurken, dilencilik yapanlara Kabahatler Kanunu'nun 33. maddesine göre cezai işlem uygulandı.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Mardin
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