Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma 15:14Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Avrasya Tüneli'nde taksi kamyonete çarptı: O anlar kamerada
Avrasya Tüneli'nde arızalandığı için şoförünün sağ şeride park ettiği kamyonete, arkadan gelen taksi çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Avrasya Tüneli'nde 19 Ekim Çarşamba günü kamyonet arızalanınca, şoförü sağ şeride park etti. Arkadan gelen taksi, kamyoneti fark edemeyince, arkadan çarptı.
Kazada, ön tarafı ağır hasar alan taksinin şoförü hafif yaralandı. Kaza nedeniyle trafik kısa süre aksadı.
Araçların çekilmesi sonrası trafik akışı normale dönerken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Etiketler: Avrasya Tüneli Trafik Kazası
Son Haberler
- 19:15
- 19:10
- 19:00
- 18:56
- 19:00
Sıradaki Haber
Elazığ'da asayiş uygulamalarında 25 şüpheli tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz