Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma 14:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kontrolden çıkan İETT otobüsü araçlara ve müze duvarına çarptı
İstanbul Kadıköy'de kontrolden çıkan İETT otobüsü, park halindeki araçlara ve Müze Gazhane'nin duvarına çarptı.
Uzunçayır Caddesi'nde seyir halindeki İETT otobüsü, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıktı.
Yol kenarında park halindeki 2 otomobile çarpan otobüs, ardından kaldırıma çıkıp Müze Gazhane'nin duvarına çarparak durabildi.
İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri çevrede güvenlik tedbiri alırken, ekiplerin çalışmalarının ardından yolcu otobüsü kaldırıldı.
Kazada yaralanan olmazken olay sırasında yolcusu bulunmadığı öğrenilen otobüs ile çarptığı araçlarda ve müzenin duvarında hasar oluştu.
Etiketler: İETT Trafik Kazası İstanbul
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