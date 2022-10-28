Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma 13:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da 12 DEAŞ şüphelisi adliyeye sevk edildi
[Fotoğraf: Getty]
Adıyaman'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 zanlı adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına aldığı DEAŞ şüphelilerinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 25-26 Ekim'de terör örgütü DEAŞ üyelerinin kaldığını tespit ettiği evlere operasyon düzenlemiş, 12 zanlı gözaltına alınmıştı.
Etiketler: Adıyaman DEAŞ Terör Örgütü Terörle Mücadele
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