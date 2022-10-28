İzmir Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 26 Ekim'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, biri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Öte yandan, soruşturma kapsamında 30 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı belirtildi.

İzmir'deki operasyon

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışma kapsamında İzmir Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 26 Ekim'de 16 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alınmış, 4 şüpheli emniyetteki ifade işlemlerinin ardından salıverilmişti.

Bornova'da bir depo ile şüphelilerin adreslerindeki aramada, 12 milyon 768 bin 400 makaron, 5 milyon 679 bin 620 doldurulmuş sigara, 4 bin 200 elektronik nargile cihazı, 100 paket kaçak sigara, 2 bin 600 sigara kağıdı, 150 kilogram nargile melası, 2 sigara sarma makinası, 170 boş nargile tütünü ambalajı, 2 bin 930 bandrol ile 92 cinsel içerikli ürün ele geçirilmişti.