İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekiplerin belirlediği adres ve araçlarda yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu, pompalı tüfek, tabanca ve bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.Y, Ö.E, T.Ö, C.E, B.E. ve C.E.E, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 5'i çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, H.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.