Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma 11:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti operasyonunda 5 tutuklama
Tekirdağ'da zehir tacirlerine geçit verilmiyor. Süleymanpaşa ilçesinde yapılan operasyonda, ev ve araçlarında uyuşturucu ele geçirilen 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekiplerin belirlediği adres ve araçlarda yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu, pompalı tüfek, tabanca ve bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan H.Y, Ö.E, T.Ö, C.E, B.E. ve C.E.E, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden 5'i çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, H.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Tekirdağ Uyuşturucu Narkotik
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