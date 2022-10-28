İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına geçmiş dönemlerde çatışma bölgelerinde bulunan, Türkiye'de muhtemel eylem veya saldırı planlamaları içinde etkin rol oynayacağı veya "uyuyan hücre" konumunda yer alabileceği değerlendirilen, örgütün muhtemel eylemleri çerçevesinde keşif veya istihbarat toplama çalışması yapıyor olabileceği tespit edilen 2 şüphelinin yakalanması için harekete geçti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İstanbul'da 2 ilçede 3 adrese düzenlenen operasyonda, şüphelilerden Ahmet A. gözaltına alındı. Ulaşılamayan "Amer" kod adlı diğer şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.

Operasyon sırasında adreslerdeki 3 yabancı uyruklu kişi, haklarında tahdit bulunması, 4 kişi ise geçici koruma kimlik belgesi ibraz edememeleri nedeniyle idari işlem yapılabilmesi için Bölge Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.​​​​​​​