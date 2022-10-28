Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma 10:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da tur midibüsü devrildi: 7 yaralı
Antalya'da turistleri taşıyan tur midibüsünün devrilmesi sonucu, sürücü ve 6 turist yaralandı.
Antalya'da İ.Ç'nin kullandığı tur midibüsü, Muratpaşa ilçesi Havalimanı yolu Serik Caddesi'nde kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 2'si ağır 7 kişi yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince, çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan İngiliz turist Allenjames Mceachran ile İrlandalı Dolares Veronica Eireannach'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Etiketler: Antalya Trafik Kazası
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