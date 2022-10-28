İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ üyelerinin deşifre edilmesi ve finans kaynaklarının engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, DEAŞ mensuplarına gönderilen paranın dağıtımını organize ettikleri yönünde bilgi alınan Iraklı uyruklu 3 şüphelinin yakalanması için harekete geçti.

Bir şüpheli yurt dışına kaçarken yakalandı

Kent merkezinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, Irak uyruklu 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Bir zanlı ise Şırnak Habur Sınır Kapısı'ndan ülke dışına çıkmak üzereyken yakalandı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve ikamet aramalarında 545 bin lira, 1020 euro ve 807 dolar ile dijital materyaller ele geçirildi.​​​​​​​

[Fotoğraf: AA]