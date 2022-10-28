Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma 10:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
[Fotograf: TRT Haber]
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Kahta-Sincik kara yolunun Doluca köyü yakınlarında, sürücüsü henüz öğrenilemeyen yolcu minibüsü ile Bahattin Gündüz'ün kullandığı plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Adıyaman Trafik Kazası
Son Haberler
- 11:33
- 11:33
- 11:21
- 11:32
- 11:25
Sıradaki Haber
Düzce'de son bir ayda 23 kişi mantardan zehirlendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz