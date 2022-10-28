Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Ardahan'ın kuzey kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç ve yüksek kesimleri ile Ardahan'ın kuzey çevrelerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı; diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece saatlerinde Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

Yarın yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu, Güneydoğu Anadolu'da güneşli, Doğu Karadeniz kıyılarında ise yağışlı hava hakim olacak.

Bayram süresince günün en yüksek sıcaklık değerleri, Ankara'da 17, İzmir'de 24, Antalya'da 26, İstanbul'da 19, Konya'da 16, Samsun'da 18, Diyarbakır'da 22, Adana'da 31, Erzurum'da 11, Sivas'ta 15, Trabzon'da 17, Mersin'de 28 derece civarında seyredecek.