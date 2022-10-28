Kaza, sabah erken saatlerde Halkalı Merkez Mahallesi Koru Caddesi'nde yaşandı.

İddiaya göre sefere başlamak için yola çıkan İETT otobüsünün şoförü henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

[Fotoğraf: DHA]

Kayan İETT otobüsü, yol kenarında bulunan yön levhalarına ve bariyerlere çarptı.

Şoför kazayı yara almadan atlatırken, otobüste yolcu olmadığı öğrenildi.