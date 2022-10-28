Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma 09:38Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Yoldan çıkan İETT otobüsü levhalara ve bariyerlere çarptı
[Fotograf: DHA]
İstanbul Küçükçekmece'de şoförün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü yoldan çıktı. Bariyere ve yön levhalarına çarpan otobüste yolcu olmadığı öğrenildi.
Kaza, sabah erken saatlerde Halkalı Merkez Mahallesi Koru Caddesi'nde yaşandı.
İddiaya göre sefere başlamak için yola çıkan İETT otobüsünün şoförü henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.
[Fotoğraf: DHA]
Kayan İETT otobüsü, yol kenarında bulunan yön levhalarına ve bariyerlere çarptı.
Şoför kazayı yara almadan atlatırken, otobüste yolcu olmadığı öğrenildi.
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