Ankara Valiliği'nin açıklamasına göre, saat 07.00'den program sona erene kadar bazı yollar araç trafiğine kapalı olacak.

Cumhuriyet Caddesi'nde Gar Kavşağı ile Baruthane Kavşağı arası çift yönlü, alt geçit hariç Gar Kavşağı ile Gar Kavşağı'na bağlanan ve açılan yan varyantların tamamında araç geçişi yapılamayacak.

Ulaştırma Kavşağı'ndan Gar Kavşağı'na bağlanan yan varyantın tamamı ile üst geçit hariç Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlanan yan varyantın tamamı da araç geçişine kapatılacak.

Mağduriyet yaşanmaması için trafiğe kapanacak yolların durumunun dikkate alınması, toplu taşıma araçlarını kullanma konusunda özen gösterilmesi istendi.