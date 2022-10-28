Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma 08:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale ve Konya'nın bazı yerlerinde arazi toplulaştırması yapılacak
[Fotograf: AA]
Çanakkale ve Konya'nın bazı yerlerinde arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılması, Yozgat-Sorgun Araplı Göleti İkmali Projesi için de bazı taşınmazların acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nce, Çanakkale'nin Biga ilçesi ile Konya'nın Karatay ve Kadınhanı ilçelerinde belirtilen yerlerde arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri gerçekleştirilecek.
DSİ tarafından Yozgat-Sorgun Araplı Göleti İkmali Projesi kapsamında Sorgun'daki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.
Etiketler: Çanakkale Konya Resmi Gazete
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