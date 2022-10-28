Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma 11:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te yangın 1 can aldı
[Fotograf: AA]
Gaziantep'te bir evde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın, ekipler tarafından söndürülürken bir kişi hayatını kaybetti.
Şahinbey ilçesine bağlı Kıbrıs Mahallesi'nde 2 katlı binanın üst katında sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında, 55 yaşındaki Abdullah Tutak hayatını kaybetti.
Tutak'ın cenazesi, Gaziantep Adlı Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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