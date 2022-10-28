Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma 11:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kars'ta soğuk etkili: Araç camları buz tuttu
[Fotograf: AA]
Kars'ta soğuk hava nedeniyle araç camları buzla kaplandı, bitkiler kırağı tuttu.
Geçtiğimiz günlerde kar yağışıyla yüksek noktaları beyaza bürünen kentte soğuk hava etkisini sürdürüyor.
Gece en düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü şehirde, araç camları buzla kaplandı, ağaç ve bitkiler kırağı tuttu.
Sabah işe giden vatandaşlar, araç camlarındaki buzları kazıdı.
Etiketler: Hava Durumu Kars
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