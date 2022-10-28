Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma 12:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te infaz koruma memurunun öldürülmesine ilişkin 3 tutuklama
[AA (Arşiv)]
Gaziantep'in Nizip ilçesinde, infaz koruma memurunun öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 24 Ekim'de Uğur K'nın bıçakla öldürülmesine ilişkin yakalanan 3 şüphelinin işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
İnfaz koruma memuru Uğur K, 24 Ekim'de iş çıkışında cezaevi lojmanlarına giderken 3 kişinin saldırısına uğramış, Nizip Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Uygulama Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.
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