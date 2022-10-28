Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma 15:36Son Güncelleme: Kaynak: AA-İHA
Adana'da zabıtanın seyyar satıcıyı darbettiği anlar kamerada
Adana'da zabıta ekibi, tartıştığı seyyar satıcıyı darbetti. O anlar başka bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Merkez Seyhan ilçesinde zabıta ekibi, sokakta sebze satışı yapması nedeniyle bir kişiyle tartıştı.
Tartışmanın büyümesiyle zabıta ekibindeki bir personel seyyar satıcıyı darbetti.
Zabıtanın yere düşen seyyar satıcıya vurmaya devam etmesi üzerine çevredeki vatandaşlar araya girip olayı sonlandırmaya çalıştı.
Bu sırada, zabıta personeli vatandaşa da tepki gösterdi.
Olayı, bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Etiketler: Adana Zabıta Cep Telefonu
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