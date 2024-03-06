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Türkiye
AA 06.03.2024 17:07

Mardin'de 4. kattan düşen anne ile oğlu hayatını kaybetti

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir binanın 4. katından düşen anne ile oğlu hayatını kaybetti, kızı ağır yaralandı.

Mardin'de 4. kattan düşen anne ile oğlu hayatını kaybetti

Anne S.A. (33) ile çocukları H.R.A (5) ve E.A'nın (7), Atatürk Mahallesi'ndeki bir binanın 4. katından düştüğü ihbarı üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri gönderildi.

Ağır yaralanan anne S.A. ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne, iki çocuğu da ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Anne ve oğlu H.R.A. müdahaleye rağmen kurtarılamadı, kızı E.A. ise özel hastanedeki ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, saat 11.40 sıralarında bir apartmanın 4. katından 2'si çocuk 3 kişinin düşmesi üzerine polis ve sağlık ekiplerinin derhal olay yerine intikal ettiğini belirtti.

Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından 3 kişinin hastaneye kaldırıldığını anlatan Akkoyun, tüm müdahalelere rağmen anne S.A ve oğlu H.R.A'nın hayatını kaybettiğini bildirdi.

E.A’nın tedavisinin sürdüğünü belirten Akkoyun, "Yaralı çocuğumuzun durumu ve olayla ilgili soruşturma bizzat tarafımdan takip edilmektedir. Bu elim olay sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, aileye başsağlığı, yaralı çocuğumuza da şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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