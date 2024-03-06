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Türkiye
AA 06.03.2024 16:02

Muşlu ailelerin DEM Parti önündeki eylemi sürüyor

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti il binası önündeki oturma eylemini sürdürdü.

Muşlu ailelerin DEM Parti önündeki eylemi sürüyor
[Fotograf: AA]

Çocuklarına kavuşma ümidiyle her hafta çarşamba günü DEM Parti il binası önünde bir araya gelen aileler, "Evlat nöbetindeyiz", "Anneler direniyor" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açtı.

Ellerinden fotoğraflarını düşürmedikleri çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulunan anne ve babalar, eylemin yapıldığı yoldan geçen ve yüksek sesle müzik açan DEM Parti'nin seçim aracına tepki gösterdi.

Baba Halit Altun, 12 yıldır evladının hasretini çektiğini söyledi.

Çocuğuna teslim olması çağrısında bulunan Altun, "Sizin yaptığınız düşüncesiz bir harekettir. Dön, yuvana gel. Onlara uşaklık yapma. PKK ve HDP sizi götürüp kullanıyor. Bunun bilincinde ol oğlum. Sizi kandırmışlar, beyninizi yıkamışlar. Gelin yuvanıza dönün, anne ve babanızın yanına gelin. Allah onları kahretsin" diye konuştu.

Anne Şahinaz Özcan, 7 yıldır oğlundan haber alamadığını belirterek, "Oğlum sağ mı, ölü mü bilmiyorum. Oğluma kavuşmak istiyorum. 4 yıldır burada eylem yapıyorum. Oğlum sesimi duyuyorsan gel devlete teslim ol" dedi.

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