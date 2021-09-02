Haber Giriş: 2 Eylül 2021 Perşembe 17:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mardin'de 3 mahalle karantinaya alındı
Mardin’in Kızıltepe ilçesinde 3 mahallede koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Kızıltepe Kaymakamlığının yapılan açıklamaya göre, Ziyaret, Günlüce ve Erikli mahallelerinde COVID-19 tedbirleri kapsamında 10 günlük karantina uygulaması başlatıldı.
Açıklamada, "Bunun yanı sıra ilçemiz Cumhuriyet Meydanında yoğunluğu azaltmak, sosyal izolasyonu temin edebilmek, sosyal mesafeyi korumak ve yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla 22.00-05.00 saatleri arasında 10 gün karantina uygulaması yapılacak." denildi.
Etiketler: Mardin Koronavirüs Karantina
Son Haberler
- 18:02
- 17:56
- 17:43
- 17:40
- 17:37
Sıradaki Haber
Maden sahası zeytinlik oldu, 42 bin fidan dikildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz