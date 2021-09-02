Kızıltepe Kaymakamlığının yapılan açıklamaya göre, Ziyaret, Günlüce ve Erikli mahallelerinde COVID-19 tedbirleri kapsamında 10 günlük karantina uygulaması başlatıldı.

Açıklamada, "Bunun yanı sıra ilçemiz Cumhuriyet Meydanında yoğunluğu azaltmak, sosyal izolasyonu temin edebilmek, sosyal mesafeyi korumak ve yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla 22.00-05.00 saatleri arasında 10 gün karantina uygulaması yapılacak." denildi.