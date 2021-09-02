Kahramanmaraş'ta müşteri gibi içeri giren erkek bir şahıs gözüne kestirdiği bileziği alıcı gibi kuyumcudan istedi.

Müşteri zannettiği şahsa 10 bin liralık 22 Ayar bileziği uzatan kuyumcu, bileziği alır almaz kaçan şüpheliyi görünce neye uğradığını şaşırdı.

İşyeri sahibi şahsı bir müddet kovaladı. Ancak yakalayamayınca polisten yardım istedi.

Cami tuvaletinde yakalandı

Olay yerini ve çevresini ablukaya alan ekipler, önce şüphelinin kimliğini tespit etti. Ekipler güvenlik kameralarının görüntülerinden şüphelinin kimliğine ulaştı.

Zanlı, olay yerinden yaklaşık 500 metre uzakta bir cami tuvaletinde kıyafetini değiştirmek üzereyken ekipler tarafından yakalandı. Altın bilezik ise şahsın cebinden çıktı.

İl dışından Kahramanmaraş’a gelen ve suç dosyası kabarık olan zanlı gözaltına alındı.