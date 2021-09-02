Balıkesir’in doğal yaşama saygısı ile bilinen Sındırgı ilçesinin merkezinde nasıl geldiği bilinmeyen bir tilki yavrusu römorkun altına saklanmış halde görüldü.

Vatandaşlar tarafından fark edilen tilki yetkililer tarafından yakalandı.

Yavru tilki, tedavisi ve koruma altına alınması için ekipler tarafından Milli Parklar Balıkesir Bölge Müdürlüğüne götürüldü.

[Fotoğraf: TRT Haber]

"Sındırgı’da her canlıya destek oluyoruz"

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü personeli Tanju Umur, “Belediyenin önünde tilki yavrusu bulduk. Milli Parklara götürülmek üzere araca koyduk. Arkadaşlarımız Balıkesir’e teslim edecek Milli Parklara. Sındırgı’da her canlıya destek oluyoruz. Hayvanlarımıza her daim bakmak için destek veriyoruz" dedi.