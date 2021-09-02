Haber Giriş: 2 Eylül 2021 Perşembe 13:54Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
Muğla'da 2 noktada orman yangını çıktı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Milas ve Bodrum ilçelerinde ormanlık alanda yangın başladı.
Muğla'nın Milas ve Bodrum ilçelerinde orman yangını çıktı. Yangınlara 3 uçak ve 12 helikopter ile müdahale ediliyor.
Milas ilçesi Kıyıkışlacık Mahallesi'nin batı kısmındaki ağaçlık alanda, saat 13.30 sıralarında yangın çıktı.
Bölgeden yükselen dumanları görenler durumu, orman ekiplerine bildirdi.
[Fotoğraf: DHA]
İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter ile çok sayıda arazöz ve iş makinesi sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Bodrum
Yalıçiftlik Mahallesi Alazeytin mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
[Fotoğraf: AA]
Bölgeye bir uçak, 5 helikopter, 1 dozer ve 15 arazöz ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Havadan ve karadan müdahale edilen orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.
Etiketler: Muğla Orman Yangını
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