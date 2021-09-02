Muğla'nın Milas ve Bodrum ilçelerinde orman yangını çıktı. Yangınlara 3 uçak ve 12 helikopter ile müdahale ediliyor.

Milas ilçesi Kıyıkışlacık Mahallesi'nin batı kısmındaki ağaçlık alanda, saat 13.30 sıralarında yangın çıktı.

Bölgeden yükselen dumanları görenler durumu, orman ekiplerine bildirdi.

[Fotoğraf: DHA]

İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter ile çok sayıda arazöz ve iş makinesi sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Bodrum

Yalıçiftlik Mahallesi Alazeytin mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

[Fotoğraf: AA]

Bölgeye bir uçak, 5 helikopter, 1 dozer ve 15 arazöz ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Havadan ve karadan müdahale edilen orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.