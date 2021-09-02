Haber Giriş: 2 Eylül 2021 Perşembe 14:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da yaklaşık 150 kilo uyuşturucu ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Van'da, yol kontrol noktasında durdurulan, resmi araç görünümü verilmiş kamyonette 149 kilo 905 gram eroin ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güzelsu Jandarma Karakol Komutanlığı yol kontrol noktasında resmi araç görünümü verilen kamyoneti durdurdu.
Yapılan aramada, kamyonetin kasasına gizlenmiş 295 paket halinde 149 kilo 905 gram eroin ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü N.G. ile araçta bulunan B.G, G.G, B.G. ve N.G. işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Etiketler: Uyuşturucu Van
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