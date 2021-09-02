Maden sahası işleniyor, toprak bakımdan geçiriliyor. Yatağan'daki termik santral alanında bulunan 400 yıllık zeytin ağaçları için özel çalışma yürütülüyor.

Yatağan Termik Santraller Genel Müdürü Korhan Tiryaki, termik santralde 2 bin kişinin çalıştığını belirterek şunları söyledi:

"1982 yılında Muğla’nın Yatağan ilçesindeki düşük kalorili linyit kömürünü enerjiye katmak için kurulan bir santral. 2014 senesinde özelleştirmeyle bünyemize kattık. 630 megavat kurulu gücüne sahip olan santralimiz yıllık 4 buçuk milyar kilovat saat enerji üretimiyle ülkemizin baz yük santrallerinin en önde gelenlerden bir tanesidir.

Kültürel dönüşüm sürecinde iş yeri memnuniyeti ve çalışan memnuniyetimiz anlamında global bazda çalışan ve Great Place to Work en iyi iş verenler sertifikasına da sahip olan santralimizde yaklaşık 2 bin arkadaşımız yılın 365 günü çalışmaktadır."

Tamamlanmış maden sahalarına bugüne kadar 42 bin fidan dikildi. 165 hektarlık alanda oluşturulan dev zeytinlikten zeytinyağı da üretiliyor.

Muğla’nın Yatağan ilçesinde linyit kömürü çıkarılan termik santrale 42 bin zeytin fidanı dikildi. 65 hektar zeytinlikten ödüllü zeytinyağları elde edilmeye başlandı. Zeytinlik alana dair detayları Yatağan Termik Santraller Gen. Müd. Korhan Tiryaki @trthaber’de anlattı. pic.twitter.com/kO5nr5yIVI — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 2, 2021

Çevreci santralde 400 yıllık zeytin ağaçları var

Santralin içinde 400 yıllık zeytin ağaçlarının da bulunduğunu aktaran Tiryaki, bu ağaçlarının nasıl değerlendirildiğini de şu sözlerle anlatıyor:

"Enerji üretimi kadar çevreye, doğaya, havaya, suya da çok önem veriyoruz. Bu anlamda yoğun çalışmalarımız neticesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığından özelleştirme sonrasında çevre izin ve lisansını alan ilk santraliz biz. Bu anlamda da arkadaşlarımızla ve şirketimizle gurur duyuyoruz.

Öyle ki bugüne kadar 1 buçuk milyon adet fidanı toprakla birleştirdik. Bu fidanların 42 bin tanesi de zeytin ağaçlarından oluşuyor. Kuruluş amacı olan linyite ulaşmak için bazen zeytin alanlarıyla karşılaşıyoruz. Biz bu zeytinleri uzman ekiplerimiz aracılığıyla önce buduyoruz. Sonra gövde ve kökü düzgün bir şekilde taşıyıp ya maden faaliyetleri bitmiş alanlara taşıyoruz ya da kendi sahamıza taşıyıp değerlendiriyoruz. Ve onlar da birkaç sene içinde tekrar zeytin vermeye başlıyor."

Maden sahasından sökülen anıt ağaçlar, yakındaki antik kentte yeniden hayat buluyor.