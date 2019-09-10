Mardin ve Diyarbakır'da 3 terörist etkisiz hale getirildi10 Eylül 2019 Salı 08:03 - Son Güncelleme 10 Eylül 2019 Salı 08:47
İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da 2, Mardin'de 1 olmak üzere 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Mardin'de etkisiz hale getirilen teröristin, sözde Savur sorumlusu 'Azad' kod adlı terörist olduğu belirtildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Diyarbakır'ın Görese bölgesinde, Diyarbakır İl Jandarma ve Elazığ İl Jandarma Komutanlıklarınca gerçekleştirilen operasyonda, 2 teröristin, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Sözde Savur sorumlusu etkisiz hale getirildi
Açıklamada, "Mardin'in Artuklu ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen ortak operasyonda, sözde Mardin Eyaleti içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren (Savur sorumlusu) 'Azad' kod adlı terörist etkisiz hale getirilmiştir." denildi.
Bölgede operasyonların halen sürdüğü aktarıldı.
Kaynak: TRT Haber