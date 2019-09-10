Şarkikaraağaç'a bağlı Alcıklar Mahallesi’nde Ramazan ve Yalçın Yaman’a ait ahırda elektrik kontağından yangın çıktı.

Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın devam ederken Ramazan ve Yalçın Yaman’ın ahırda bulunan büyükbaş hayvanları tahliye etmeye çalıştı.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, ahır kullanılmaz hale gelirken, 4 buzağı telef oldu, 350 adet saman balyası ve 70 çuval yem yandı.

Kaynak: İHA, AA