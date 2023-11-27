Manisa'daki Çobanlar Barajı inşasında sona yaklaşıldı

Tamamlandığında 4 bin 940 dekar araziye can suyu verecek Çobanlar Barajı’nda yeni yıla birlikte su tutulacak ve proje 2024 yılı sonunda vatandaşın hizmetine sunulacak.

Bölge üreticisi 2023 yılı rakamlarıyla yılda ortalama 24 milyon 700 lira ek gelire kavuşacak. İnşaatta yüzde 65 fiziki gerçekleşme oranına ulaştıklarını açıklayan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, "Kırkağaç, Bakırçay Havzası’nın en verimli bölgelerinden biri. İlçeyi, bölge ve ülke tarımında hak ettiği yere taşımak hedefiyle başlattığımız Çobanlar Barajı inşaatında şu ana kadar kret ve vana odası ulaşım yolu, sıyırma kazıları, enjeksiyon imalatları, derivasyon kondivisi ve gövde dolgusu ile dolusavak kazısını tamamladık. Su alma yapısı, Vana Odası ve dolusavak betonarme imalatlarımız ise devam ediyor. Aralık ayı içerisinde vanamızı takarak yeni yıl ile birlikte barajda su tutmayı hedefliyoruz.” dedi.

Gövde dolgusu tamamlandı

Kırkağaç Çobanlar Barajı’nda 2 milyon 600 bin metreküp su depolanacağını belirten DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, kil çekirdekli kaya dolgu tipinde projelendirilen barajın gövde yüksekliğinin temelden 40 metre olduğunu söyledi.

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, "Çobanlar Barajı’nın gövdesi için yaklaşık 270 bin metreküp dolgu yaptık ve çalışmalarımızı bitirdik. Yakında kret düzenlemesine başlayacağız. 2024 yılının ilk ayları ile birlikte barajdaki imalatlarımızı tamamlayarak, 2024 yılında sulama şebekesi inşaatına ağırlık vermeyi planlıyoruz" diye konuştu.

Üreticiye yılda 24 milyon 700 bin lira ek gelir Kırkağaç Çobanlar Barajı’nın tamamlandığında 4 bin 940 dekar araziyi borulu basınçlı sistem ile sulayacağını kaydeden DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, "Sulama şebekemiz sayesinde bölgedeki yeraltı sularının kullanımı azalacak. Tarlalar daha kaliteli ve daha az maliyetli su ile buluşacak. Ürün verimliliği artacak. Bölge ekonomisi kalkınacak. Çobanlar Barajı ve Sulaması Projesi sayesinde bölge üreticisi 2023 yılı rakamlarıyla 24 milyon 700 bin lira ek gelire kavuşacak" dedi.