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Türkiye
AA 27.11.2023 16:12

Tekirdağ'da deniz ulaşımı normale döndü

Tekirdağ'da lodosun etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.

Tekirdağ'da deniz ulaşımı normale döndü
[Fotograf: AA]

İki gündür hızı zaman zaman saatte 60 kilometreye ulaşan lodosun etkisini kaybetmesiyle, Tekirdağ sahiline demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 8 şilep ve tanker rotalarına devam etti.

Lodos nedeniyle balığa çıkamayan küçük tekne balıkçıları da denize açıldı.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, balıkçıların iki gün aradan sonra yeniden denize açıldığını söyledi.

Tekirdağ'da deniz ulaşımı normale döndü

Lodosun etkisiyle denize açılamayan balıkçıların ağ tamiri ve teknelerinde bakım yaptığını aktaran Pehlivanoğlu, "Lodos bugün etkisini kaybetti. Balıkçı arkadaşlarımız, iki günlük aranın ardından lüfer, sardalya ve istavrit avcılığı ile faaliyetlerini sürdürüyor" dedi.

Hava sıcaklığının 7 derece ölçüldüğü kentte yarın yağış bekleniyor.

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