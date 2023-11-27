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Türkiye
AA 27.11.2023 16:06

Samsun'da doğal gaz patlaması: 1 yaralı

Samsun'un merkez Atakum ilçesinde bir evde sızan doğal gazın patlaması sonucu 1 kişi yaralandı.

Samsun'da doğal gaz patlaması: 1 yaralı
[Fotograf: AA]

Mevlana Mahallesi 754. Sokak'ta 6 katlı binanın en üst katındaki dairede doğal gaz sızıntısından dolayı patlama meydana geldi.

Patlamada evin mutfağında bulunan 82 yaşındaki Ömer Zehiroğlu yaralandı, mutfak ve balkonda hasar oluştu.

Samsun'da doğal gaz patlaması: 1 yaralı

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve doğal gaz ekipleri sevk edildi.

Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Samsun'da doğal gaz patlaması: 1 yaralı

Yanık merkezinde tedavi gören yaralının birinci derece yanıkları olduğunu ve bilincinin açık olduğu öğrenildi.

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