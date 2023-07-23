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Türkiye
AA 23.07.2023 00:02

Manisa'da trenin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir kadın, yolcu treninin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Manisa'da trenin çarptığı kadın hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]

Kırsal Karaağaçlı Mahallesi'nde besicilik yapan 66 yaşındaki Hava Zafer, Karaağaçlı Tımarı mevkisinde demir yoluna giren koyunlarını hattan uzaklaştırmaya çalıştı. Bu sırada Eskişehir-İzmir seferini yapan yolcu treni, Zafer'e çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Zafer'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Kadının cenazesi, otopsi için Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, trenin makinisti, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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