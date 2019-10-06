Manisa'da trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı06 Ekim 2019 Pazar 00:42 - Son Güncelleme 06 Ekim 2019 Pazar 00:45
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 12 yaşındaki bir kız çocuğu hayatını kaybetti, 6 kişi de ağır yaralandı.
Teoman Kürşat'ın kullandığı otomobil, ilçeye bağlı Paşaköy Mahallesi yolunda, sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen otomobille çarpıştı.
Kazayı görenlerin bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri 12 yaşındaki Nazire Bilgi'nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kazada, otomobillerin sürücüleri ile Semra Bilgi, Aykut İterkul, Osman Ordu ve Rahmi Muhultay ağır yaralandı.
Yaralılar, itfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçlardan çıkarıldıktan sonra ambulanslarla Saruhanlı Devlet Hastanesi ve Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından yaşamını yitiren Nazire Bilgi'nin cansız bedeni de Saruhanlı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA