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Şanlıurfa'da Suriye sınırına askeri sevkiyat05 Ekim 2019 Cumartesi 21:52 - Son Güncelleme 05 Ekim 2019 Cumartesi 22:11
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç ve personel takviyesi yapıldı.
Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkış yapan zırhlı araç yüklü 9 tır ve içerisinde askeri personelin bulunduğu 1 otobüsten oluşan konvoy, güvenlik önlemleri altında sınır hattındaki Akçakale ilçesine ulaştı.
Konvoyun Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.
Kaynak: AA
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