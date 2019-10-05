Antalya'da Kenan Kaya idaresindeki tur otobüsü, D-400 kara yolu Kızılağaç Kavşağı'nda kırmızı ışıkta bekleyen Mustafa Yorulmaz yönetimindeki otomobile arkadan çarptı.

Otomobil sürücüsü ile yanındaki Emine Yorulmaz, Fatma Sezer ile çocuklar Deniz Emir Yorulmaz, Ceran Turap ve Mesude Turap yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA