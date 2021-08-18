Haber Giriş: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 21:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da terör operasyonunda 7 gözaltı
Manisa'da terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve dokümanlar ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, haklarında "PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapmak" iddiasıyla soruşturma yürütülen 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve dokümanlar ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.
Firari 3 şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.
Etiketler: Manisa Terör Örgütü PKK/YPG PKK/KCK
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