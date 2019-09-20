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Manisa'da plastik kasa imalathanesinde yangın20 Eylül 2019 Cuma 01:04 - Son Güncelleme 20 Eylül 2019 Cuma 01:08
Manisa'da bir plastik kasa imalathanesinde yangın çıktı. Paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
[Fotoğraf: DHA]
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, bir plastik kasa imalathanesinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.
Söndürülen yangında, yaklaşık 50 bin plastik kasa kül oldu.
Yangında bölgede bulunan elektrik trafosu da yanarken, elektrik kesintileri yaşandı.
Can kaybının yaşanmadığı yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Kaynak: DHA
Etiketler: Manisa yangın plastik kasa fabrika