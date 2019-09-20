Türkiye

Manisa'da plastik kasa imalathanesinde yangın

20 Eylül 2019 Cuma 01:04 - Son Güncelleme 20 Eylül 2019 Cuma 01:08

Manisa'da bir plastik kasa imalathanesinde yangın çıktı. Paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

[Fotoğraf: DHA]