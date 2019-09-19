Seferberlik ağıtları, cephe türküleri ve zaferler sonrası dile gelen eserler. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, Milli Mücadele'nin 100'üncü yılında büyük bir çalışmaya imza attı. Şanlı tarihin önemli dönemlerinde yakılan ama arşivlerde saklı kalmış 15 türkü yeniden gün yüzüne çıkarıldı.

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, "1877-1878 yılından 9 Eylül 1922 İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşuna kadar olan dönemde milli mücadelenin yaşandığı ecdadımızın savaştığı bir çok cephede yakılmış türküler ağıtları. Arkadaşlarımız uzun bir süredir üzerinde çalışarak binlerce eseri notaya geçirdiler." dedi.

Titiz bir çalışma ile tekrar notaya dökülen eserler TRT sanatçıları tarafından günlerce prova edildi ve özel bir günde ilk kez sahnelendi.



Milli Savunma Bakanı Akar, "Gün yüzüne çıkarılıp ilk kez burada sizlerle sunulacak olan türküler için de başta TRT Genel Müdürü sayın İbrahim Eren olmak üzere tüm TRT çalışanlarına, sanatçılarına özellikle teşekkür ediyor, sizleri bir kez daha sevgi ve saygıyla selamlıyorum." ifadelerini kullandı.

Konsere Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren ile gaziler, gazi yakınları katıldı.



Eren, "60 kişilik saz ve söz ekibimiz var. Sanatçılarımız ses sanatçılarımız var. Böyle bir günde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Mareşallik ve Gazilik ünvanı verilişinin yıl dönümünde ve Gaziler Günü'nde bize bu imkanı verdiği için Milli Savunma Bakanlığımız ve Genelkurmay Başkanlığımıza canı gönülden teşekkür ediyorum." diye konuştu.



TRT tarafından yeniden gün yüzüne çıkarılan 15 türkünün CD'ye basılması için de yakın zamanda çalışma başlatılacak.

Kaynak: TRT Haber