Türkiye
Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı20 Eylül 2019 Cuma 00:45 - Son Güncelleme 20 Eylül 2019 Cuma 06:18
Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
[Fotoğraf: DHA]
Cemil Çat yönetimindeki otomobil, Kayseri-Sivas kara yolunun 50. kilometresindeki Sarıoğlan Kavşağı'nda, Erdinç Cırık'ın kullandığı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler Çat ve Cırık ile iki araçta bulunan 6 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Sarıoğlan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
Etiketler: kayseri trafik Kazası sarıoğlan