Cemil Çat yönetimindeki otomobil, Kayseri-Sivas kara yolunun 50. kilometresindeki Sarıoğlan Kavşağı'nda, Erdinç Cırık'ın kullandığı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler Çat ve Cırık ile iki araçta bulunan 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Sarıoğlan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA