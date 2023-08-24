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Türkiye
İHA 24.08.2023 13:39

Manisa’da otobüs minibüsle çarpıştı: 11 yaralı

Manisa’nın Salihli ilçesinde yolcu otobüsü ile işçi minibüsünün çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

Manisa’da otobüs minibüsle çarpıştı: 11 yaralı
[Fotograf: İHA]

Kaza, Ankara-İzmir E96 Karayolu Durasıllı Işıklı Kavşakta meydana geldi.

Kula istikametinden, Salihli istikametine gitmekte olan 62 yaşındaki Ramazan Çavuşoğlu yönetimindeki yolcu otobüsü ile 50 yaşındaki Hakkı Güzel yönetimindeki işçi minibüsü kavşakta çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada işçi servisi sürücüsü Hakkı Güzel ile minibüsteki işçiler K.Ç., A.Ç., Ö.Ç., E.Ç., E.E., B.T., R.T., N.T., H.A. ve Ö.K. yaralandı.

Yaralılar, olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel hastanelere kaldırılıp tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatılırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. 

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