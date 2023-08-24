Açık 31ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 24.08.2023 12:56

"Kask siparişi verdim" bahanesi cezadan kurtaramadı

Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı. Kontrol noktasında durdurulan bir sürücünün, "Kask siparişi verdim, motosikleti de yeni aldım" bahanesi cezadan kurtaramadı.

"Kask siparişi verdim" bahanesi cezadan kurtaramadı

Kırıkkale'de motosiklet sürücülerine yönelik uygulama yapıldı. Uygulama ile çalıntı ve aranan motosikletler, aranan şahıslar, motosikletlerin trafiğe uygunluğu ve sürücülerin kural ihlali yapıp yapmadığı denetlendi.

Asayiş ve trafik personelinin katılımıyla yapılan uygulamada, motosikletlerin plaka, sigorta, ruhsat, şasi numaraları kontrol edilirken, sürücülerin ise kimlik bilgileri sorgulandı.

"Kask siparişi verdim" bahanesi cezadan kurtaramadı

Herhangi bir eksiği bulunan motosikletler trafikten men edilirken, kask takmayan ve eksik evrakları bulunan sürücülere de para cezası uygulandı. Atatürk Bulvarı'nda oluşturulan kontrol noktasında uygulamaya takılan bir sürücünün "Kask siparişi verdim, motosikleti de yeni aldım" bahanesi cezadan kurtaramadı.

Sürücüye, kask takmadan motosiklet kullandığı gerekçesiyle 437 lira para cezası kesildi. Diğer bir sürücüye de muayenesiz motosiklet kullanmaktan para cezası uygulandı.

"Kaza olsa bile kask hayat kurtarabiliyor"

Sigortası olmayan 1 motosiklet ise trafikten men edildi, sürücüsüne de para cezası yazıldı. Motosiklet kullanırken kask takılması gerektiğini belirten sürücü Semih Özdemir, "Bu araca biniyorsak kaskımızı ve ekipmanlarımızı takmamız gerekiyor. Kaza olsa bile kask hayat kurtarabiliyor. Sık sık kontroller yapılıyor. Faydalı bir uygulama. Sürekli denetimlerin olması kazaların daha aza inmesini sağlıyor" ifadesini kullandı.

Motosiklet sürücüsü Furkan Yılmaz ise, "Kask zorunluluğu var. Olabildiği kadar havalar sıcakta olsa takmak zorundayız. Her şey bizim güvenliğimiz için yapılıyor" dedi. 

ETİKETLER
Kırıkkale Denetim Polis
Sıradaki Haber
Kahramanmaraş'ta orman yangını
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:00
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
13:44
Manisa’da otobüs minibüsle çarpıştı: 11 yaralı
13:42
Bilecik'te orman yangını
13:33
Sosyal medya için 55 yaşında okuma yazma öğreniyor
13:27
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
13:32
Malazgirt'teki kazı çalışmalarında toprakla kaplı han ortaya çıkarıldı
Eskişehir'de yangının kontrol altına alındığı ormanlık alanda soğutma çalışması başlatıldı
Eskişehir'de yangının kontrol altına alındığı ormanlık alanda soğutma çalışması başlatıldı
FOTO FOKUS
AK Parti'nin kuruluşunu anlattılar
AK Parti'nin kuruluşunu anlattılar
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ