"Kask siparişi verdim" bahanesi cezadan kurtaramadı

Kırıkkale'de motosiklet sürücülerine yönelik uygulama yapıldı. Uygulama ile çalıntı ve aranan motosikletler, aranan şahıslar, motosikletlerin trafiğe uygunluğu ve sürücülerin kural ihlali yapıp yapmadığı denetlendi.

Asayiş ve trafik personelinin katılımıyla yapılan uygulamada, motosikletlerin plaka, sigorta, ruhsat, şasi numaraları kontrol edilirken, sürücülerin ise kimlik bilgileri sorgulandı.

Herhangi bir eksiği bulunan motosikletler trafikten men edilirken, kask takmayan ve eksik evrakları bulunan sürücülere de para cezası uygulandı. Atatürk Bulvarı'nda oluşturulan kontrol noktasında uygulamaya takılan bir sürücünün "Kask siparişi verdim, motosikleti de yeni aldım" bahanesi cezadan kurtaramadı.

Sürücüye, kask takmadan motosiklet kullandığı gerekçesiyle 437 lira para cezası kesildi. Diğer bir sürücüye de muayenesiz motosiklet kullanmaktan para cezası uygulandı.

"Kaza olsa bile kask hayat kurtarabiliyor"

Sigortası olmayan 1 motosiklet ise trafikten men edildi, sürücüsüne de para cezası yazıldı. Motosiklet kullanırken kask takılması gerektiğini belirten sürücü Semih Özdemir, "Bu araca biniyorsak kaskımızı ve ekipmanlarımızı takmamız gerekiyor. Kaza olsa bile kask hayat kurtarabiliyor. Sık sık kontroller yapılıyor. Faydalı bir uygulama. Sürekli denetimlerin olması kazaların daha aza inmesini sağlıyor" ifadesini kullandı.

Motosiklet sürücüsü Furkan Yılmaz ise, "Kask zorunluluğu var. Olabildiği kadar havalar sıcakta olsa takmak zorundayız. Her şey bizim güvenliğimiz için yapılıyor" dedi.