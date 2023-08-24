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Türkiye
AA 24.08.2023 12:08

Kiracısını baltayla yaralayan ev sahibi tutuklandı

Edirne'de kiracısını baltayla yaralayan ev sahibi tutuklandı.

Kiracısını baltayla yaralayan ev sahibi tutuklandı
[Fotoğraf: Getty (Arşiv)]

Kiracısını baltayla yaralayan F.B. ve kiracının oğlu P.S'nin Edirne Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesi'ne getirilen şüphelilerden F.B, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Şüpheli P.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan ev sahibi F.B'nin yaraladığı kiracısı E.S'nin Edirne Devlet Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.

E.S. hakkında da "polise mukavemet" suçundan açılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Olay

Yeniimaret Mahallesi Dirhemsiz Aralık Sokak'ta iki gün önce ev sahibi F.B. ve kiracısı E.S. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, Kavgaya kiracının oğlu P.S. de dahil olmuştu.

Kiracısı E.S'yi baltayla yaralayan F.B. ile havaya ve polis ekiplerine doğru rastgele ateş eden P.S, polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

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