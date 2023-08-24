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Kültür-Sanat
AA 24.08.2023 12:06

'Seyahatsever' gençler turizm kenti Antalya'yı keşfediyor

Gençlik ve Spor Bakanlığının (GSB), gençlerin Bakanlık yurtlarında ücretsiz konaklamasına imkan sağlayan "Seyahatsever" projesinden yararlanan gençler, denizi, kumu, güneşi, tarihi ve turistik mekanlarıyla cezbeden Antalya'da tatil yapmanın tadını çıkarıyor.

'Seyahatsever' gençler turizm kenti Antalya'yı keşfediyor
[Fotograf: AA]

Geçen yıl başlatılan ve Türkiye'de 365 bin gencin faydalandığı proje kapsamında bu sene de gözde turizm kenti Antalya yoğun ilgi görüyor.

Projeden faydalanmak isteyen ve rotasını Antalya'ya çeviren ülke genelindeki 18-30 yaş aralığındaki "Seyahatsever" gençler, kent merkezinde ve Alanya ilçesinde konaklamaları için hazırlanan yurtlara günler öncesinden talepte bulunuyor. Rezervasyonları oluşan gençler, otel konforundaki yurtlarda 5 gün boyunca ücretsiz kalıyor.

Gençler, mavi bayraklı plajları, masmavi koyları, tarihi mekanları, doğal güzellikleri, yürüyüş rotaları ve tarihi yapılarıyla dünyanın dört bir yanından turist ağırlayan kentte, doyasıya tatil yapıyor.

Antalya'ya ilgi yoğun

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, proje kapsamında 10 Temmuz'dan itibaren gençleri ağırlamaya başladıklarını söyledi.

Sürenin 27 Ağustos'a kadar devam edeceğini aktaran Gürhan, projeye ilginin bu yıl daha da arttığını anlattı.

'Seyahatsever' gençler turizm kenti Antalya'yı keşfediyor

11 bin genci geçen yıl misafir ettiklerini aktaran Gürhan, "Projeyle bu yıl bugüne kadar 13 bin genci konuk ettik, proje sonunda 15 bine yakın genci misafir etmeyi umuyoruz. Gençlerimizi kent merkezimizde ve Alanya'da ağırlıyoruz. Burası bir kültür, medeniyet şehri, doğal güzellik cenneti, turizm şehri. Bunları üst üste koyduğunuzda çok büyük bir Antalya algısı oluşuyor" diye konuştu.

Seyahatseverlere önce kenti tanıttıklarını, yapabilecekleri aktiviteler ve gezebilecekleri yerler hakkında bilgilendirmede bulunduklarını anlatan Gürhan, bununla ilgili el broşürleri de hazırladıklarını kaydetti.

Projede Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile işbirliği içinde olduklarını dile getiren Gürhan, "Gençlerimiz ören yerleri ve müzeleri ücretsiz ziyaret edebiliyorlar" dedi.

"Seyahatsever" projesinin gençlerin Türkiye'nin her bir köşesini ziyaret etmesine, farklı kültür ve medeniyetlerle tanışmasına imkan tanıdığını vurgulayan Gürhan, her gencin mutlaka projeden faydalanması gerektiğini kaydetti.

Proje ile gençler gitmek istedikleri şehirleri keşfediyor

Muğla'dan gelen 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Nebi Sağlam, Antalya'nın tatil için ideal bir kent olduğunu belirtti.

İlk kez geldiği kentte ücretsiz konaklamanın büyük bir avantaj olduğuna işaret eden Sağlam, şunları söyledi:

"Barınma konusunda sorun yaşıyorduk. Proje sayesinde buraya gelme şansımız oldu. Antalya'da gezilecek çok yer var. Daha yüzde 30'unu gezebildik. Bir öğrenci olarak gezmeyi çok seviyorum. Antalya gezdiğim en iyi şehirler arasında ilk beşe girer. Antalya'yı çok beğendik. Tatilimin dördüncü günündeyim ve yurda sadece uyumaya gittim. Kalan günleri en iyi şekilde değerlendirmek istiyorum."

'Seyahatsever' gençler turizm kenti Antalya'yı keşfediyor

İstanbul'dan gelen üniversite öğrencisi Göktuğ Dursun da uzun zamandır arkadaşlarıyla seyahat etmek için planlar yaptığını kaydetti.

Arkadaşlarıyla projeye başvurduklarını anlatan Dursun, "Antalya'yı görmek istedik ve burayı tercih ettik. Tatilden çok memnun kaldık. Elimizden geldiğince proje bitene kadar gezmeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Dursun, tatil yapma imkanı olmayan birçok gencin, proje ile yaşadıkları şehirlerin dışına çıkabildiğini, farklı mekanları görebildiklerini ve farklı aktivitelere katılabildiklerini anlattı.

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Antalya Turizm Gençlik ve Spor Bakanlığı
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