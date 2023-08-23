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Kültür-Sanat
AA 23.08.2023 17:21

Müzisyen Marcus Miller İstanbul'da konser verecek

ABD'li caz ve R&B müzisyeni Marcus Miller, Wolkswagen Arena'da hayranlarıyla buluşacak.

Müzisyen Marcus Miller İstanbul'da konser verecek
[Fotograf: DHA]

Konuya ilişkin yazılı açıklamaya göre, kariyeri boyunca 2 Grammy ödülü alan Miller 31 Ekim akşamı sahne alacak.

Ünlü müzisyene, İstanbul konserinde, enstrümanlarında dünyaca üne sahip isimler eşlik edecek.

Müzisyen Marcus Miller İstanbul'da konser verecek

Trompet virtüözü Russell Gunn, Floridalı davulcu David Chiverton, saksafon virtüözü Donald Hayes ile caz, füzyon, hip-hop ve elektronik müzik tarzlarında klavyeleri yenilikçi kullanımıyla tanınan Julian Pollack, Miller ile aynı sahneyi paylaşacak.

Konser biletleri 28 Ağustos'tan itibaren Biletix'te satışa sunulacak.

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