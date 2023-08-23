Müzisyen Marcus Miller İstanbul'da konser verecek

Konuya ilişkin yazılı açıklamaya göre, kariyeri boyunca 2 Grammy ödülü alan Miller 31 Ekim akşamı sahne alacak.

Ünlü müzisyene, İstanbul konserinde, enstrümanlarında dünyaca üne sahip isimler eşlik edecek.

Trompet virtüözü Russell Gunn, Floridalı davulcu David Chiverton, saksafon virtüözü Donald Hayes ile caz, füzyon, hip-hop ve elektronik müzik tarzlarında klavyeleri yenilikçi kullanımıyla tanınan Julian Pollack, Miller ile aynı sahneyi paylaşacak.

Konser biletleri 28 Ağustos'tan itibaren Biletix'te satışa sunulacak.