Manisa'da seyir halinde olan Ali Karaca yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu savrularak bariyerlere saplandı.

Çarpmanın şiddetiyle demir bariyerler otomobilin bir tarafından girip diğer tarafından çıktı. Otomobilde yolcu olarak bulunan Mesut Akıncı ve Mehmet Savran yaralanırken, bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan Mehmet Savran'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle İzmir- Ankara D300 karayolunun İzmir istikametinde trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Otomobilin yoldan kaldırılması ile trafik normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.