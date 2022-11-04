Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma 01:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
[Fotograf: TRT Haber]
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde iki grup arasındaki bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde 2 grup arasında bilinmeyen bir nedenle yaşanan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.
Kavgada yaralanan CE., A.E., M.E. ve B.B. 112 Acil Sağlık ekiplerince Balıklıgöl Devlet Hastanesi ile Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan C.E. hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olay yerinde inceleme yapan polis, kavgaya karışan 1 kişiyi gözaltına aldı.
Etiketler: Şanlıurfa Bireysel Silahlanma
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