Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde 2 grup arasında bilinmeyen bir nedenle yaşanan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada yaralanan CE., A.E., M.E. ve B.B. 112 Acil Sağlık ekiplerince Balıklıgöl Devlet Hastanesi ile Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan C.E. hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde inceleme yapan polis, kavgaya karışan 1 kişiyi gözaltına aldı.