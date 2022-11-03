Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe 23:12Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 10'u FETÖ'cü 11 kişi yakalandı
Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 10'u FETÖ mensubu 11 kişi yakalandı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 10'u FETÖ mensubu 11 kişinin yakalandığını açıkladı.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
"Terörle mücadelemiz hudutlarda da devam ediyor. Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 10'unun FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."
Etiketler: FETÖ Milli Savunma Bakanlığı
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