Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 10'u FETÖ mensubu 11 kişinin yakalandığını açıkladı.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Terörle mücadelemiz hudutlarda da devam ediyor. Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 10'unun FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."