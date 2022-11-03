İBB Şehir Hatları AŞ'den yapılan duyuruda, İstanbul Valiliği tarafından alınan güvenlik önlemleri kapsamında 4 Kasım 2022 Cuma 14.30-21.00 saatleri arasında Beşiktaş Barbaros Hayrettin Paşa İskelesi'nin seferlere kapatıldığı belirtildi.

Söz konusu saatler arasında yapılacak tüm seferlerin tarihi Beşiktaş İskelesi'nden yapılacağı kaydedilerek, "Beşiktaş bağlantılı tüm seferlerimiz belirtilen saatler arasında tarihi Beşiktaş İskelesi'nden yapılacağı için gecikmeler yaşanabileceğini bilgilerinize sunarız" ifadeleri kullanıldı.